3منشیات فروش دھر لئے گئے
قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار)قلعہ دیدار سنگھ پولیس نے 3منشیات فروش دھر لئے ۔ پولیس نے مخبری پر بدنام زمانہ منشیات فروش عمران بابر ساکن لال مسجد سے 1320 ہیروئن، ملزم خالد مغل ساکن محلہ مانیاں والا سے 1340 گرام ہیروئن اور علی انورسے 520 گرام چرس برآمد کر کے مقدمات درج کرلئے ۔
