باپ بیٹے اور خاتون پرتشدد
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)لڑائی جھگڑوں کے واقعات میں باپ بیٹے اور خاتون کوتشدد کانشانہ بناڈالا۔ ڈسکہ کی شہروز بی بی کوملزم زین العابدین ’خالدہ بی بی ’افشاں بی بی اور چار نامعلوم نے گھرمیں گھس کر زخمی کردیا۔ ڈسکہ کے علی اوراسکی والدہ کوملزم وارث’علی حمزہ ’عارف اور عرفان نے تشددکرکے زخمی کردیا۔
