سیاسی و سماجی شخصیت چودھری جاوید اختر کی نمازِ جنازہ ادا
علی پورچٹھہ،احمدنگرچٹھہ(تحصیل رپورٹر،نمائندہ دنیا)معروف سیاسی و سماجی شخصیت چودھری جاوید اختر کی نمازِ جنازہ ادا کردی گئی ۔سابق سپیکر قومی اسمبلی چودھری حامد ناصر چٹھہ کے چچا، سابق وزیرِ اعلیٰ چودھری پرویز الٰہی اور چودھری وجاہت حسین کے ہم زلف، سابق وزیرِ اعظم چودھری شجاعت اور چودھری شفاعت حسین کے بہنوئی، چودھریامین اختر مرحوم کے بھائی اور چودھری کامران امین کے چچا چودھری جاوید اختر کی نمازِ جنازہ آبائی گاؤں احمد نگر چٹھہ میں ادا کی گئی، نمازجنازہ میں نامور سیاسی، سماجی و مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔
معروف سیاسی و سماجی شخصیت چودھری جاوید اختر کی نمازِ جنازہ ادا کردی گئی ۔سابق سپیکر قومی اسمبلی چودھری حامد ناصر چٹھہ کے چچا، سابق وزیرِ اعلیٰ چودھری پرویز الٰہی اور چودھری وجاہت حسین کے ہم زلف، سابق وزیرِ اعظم چودھری شجاعت اور چودھری شفاعت حسین کے بہنوئی، چودھریامین اختر مرحوم کے بھائی اور چودھری کامران امین کے چچا چودھری جاوید اختر کی نمازِ جنازہ آبائی گاؤں احمد نگر چٹھہ میں ادا کی گئی، نمازجنازہ میں نامور سیاسی، سماجی و مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔