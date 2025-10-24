ایم ڈی واسا کا ریونیو ریکوری کی سست روی پر اظہار برہمی
اجلاس میں ترقیاتی سکیموں ، ریونیو ریکوری کاجائزہ،اہداف پوراکرنیکی ہدایت
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )واسا میں جاری ترقیاتی سکیموں اور ریونیو ریکوری کے حوالے سے ایم ڈی چودھری اکرام اللہ کی زیرصدارت جائزہ اجلاس ہوا ۔ ڈپٹی ڈائریکٹرز اطہر ندیم جہانزیب چٹھہ اسسٹنٹ ڈائریکٹرز غفران سندھو حافظ صہیب کے علاوہ دیگر افسروں نے شرکت کی۔ایم ڈی واسا نے ریونیو ریکوری کی سست روی پر اظہار برہمی کرتے کہا کہ ریونیو کے اہداف کو جلد پورا کیا جائے اس سلسلے میں عملہ کی اضافی ڈیوٹیاں لگائی جائیں کسی قسم کی سستی اور لاپرواہی ہرگز نہ کی جائے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ واسا کے واجبات بروقت ادا کریں تاکہ ان کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ،عوام کوڑا کرکٹ اور بالخصوص پلاسٹک بیگز گٹروں میں ہرگز نہ پھینکیں اس سے سیوریج کے مسائل میں اضافہ ہو تاہے ۔ انہوں نے جاری ترقیاتی سکیموں کے حوالے سے کہا کہ انکی مانیٹرنگ کو موثر بنایا جائے اور کام کی رفتار اور معیار کا ہر لمحے جائزہ لیا جائے ۔