صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی واسا کا ریونیو ریکوری کی سست روی پر اظہار برہمی

  • گوجرانوالہ
ایم ڈی واسا کا ریونیو ریکوری کی سست روی پر اظہار برہمی

اجلاس میں ترقیاتی سکیموں ، ریونیو ریکوری کاجائزہ،اہداف پوراکرنیکی ہدایت

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )واسا میں جاری ترقیاتی سکیموں اور ریونیو ریکوری کے حوالے سے ایم ڈی چودھری اکرام اللہ کی زیرصدارت جائزہ اجلاس ہوا ۔ ڈپٹی ڈائریکٹرز اطہر ندیم جہانزیب چٹھہ اسسٹنٹ ڈائریکٹرز غفران سندھو حافظ صہیب کے علاوہ دیگر افسروں نے شرکت کی۔ایم ڈی واسا نے ریونیو ریکوری کی سست روی پر اظہار برہمی کرتے کہا کہ ریونیو کے اہداف کو جلد پورا کیا جائے اس سلسلے میں عملہ کی اضافی ڈیوٹیاں لگائی جائیں کسی قسم کی سستی اور لاپرواہی ہرگز نہ کی جائے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ واسا کے واجبات بروقت ادا کریں تاکہ ان کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ،عوام کوڑا کرکٹ اور بالخصوص پلاسٹک بیگز گٹروں میں ہرگز نہ پھینکیں اس سے سیوریج کے مسائل میں اضافہ ہو تاہے ۔ انہوں نے جاری ترقیاتی سکیموں کے حوالے سے کہا کہ انکی مانیٹرنگ کو موثر بنایا جائے اور کام کی رفتار اور معیار کا ہر لمحے جائزہ لیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ میں 982ڈینگی کیسز، کراچی میں زیادہ مریض رپورٹ

واٹر کارپوریشن کے کمپلین مینجمنٹ سینٹر کو ایک سال مکمل

بچوں کو پیٹ کے کیڑوں سے بچاؤکی مہم 3نومبر سے شروع

گلشن حدیدمیں3 ماہ سے پانی کی بندش،چیف سیکریٹری کانوٹس

پارٹی نے خواتین کی فلاح کیلئے تاریخی اقدامات کئے ، فریال تالپور

کراچی پریس کلب میں دیوالی کی تقریب ہندو برادری کے اہم رہنماؤں کی شرکت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ