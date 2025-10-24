صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین قریشی کی زیر صدارت انسداد اسموگ اقدامات پر اجلاس ہوا۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ماحولیات اسامہ ماجد نے جاری سرگرمیوں اور انسدادِ اسموگ اقدامات پر بریفنگ دی۔ سیکرٹری آر ٹی اے صدام حسین، آر ایف او راشد چٹھہ، ڈی ایس پی گجرات ودیگر متعلقہ اداروں کے نمائندگان شریک تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ سموگ پر قابو پانے کے لیے تمام محکمے مشترکہ اور مؤثر حکمتِ عملی اپنائیں،ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی کی زیر صدارت ضلعی پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ دال چنا موٹی کی قیمت میں 5، دال چنا باریک میں 13 ، دال مسور باریک میں 10 اور بیسن میں 10 روپے کلو کمی کی گئی۔ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی نے کھاریاں موضع باہروال میں قائم المدثر سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس میں یوم وائٹ کین سیفٹی ڈے پر خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ تدریسی سہولیات کا جائزہ لیا۔چیئرمین المدثر ٹرسٹ سید مدثر حسین شاہ اور انکی ٹیم نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔

 

