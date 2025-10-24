کمشنر کی زیر صدارت ڈویژنل امن کمیٹی کا ہم آہنگی پر اجلاس
علمااور کمیٹی ارکان کامحبت، اتحاد ،بھائی چارے کا پیغام عام کرنے کاعزم
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)کمشنر نوید حیدر شیرازی کی زیر صدارت ڈویژنل امن کمیٹی کا اجلاس ہوا ۔ڈپٹی کمشنر نوید احمد ،ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن ایم شفیق ،اسسٹنٹ کمشنر ریونیو ایم فرقان ،ڈونل ایڈمنسٹریٹر اوقاف گوجرانوالہ شاہد حمید ورک ،زونل خطیب اوقاف اسلم ساقی،ممبران امن کمیٹی علامہ خالد حسن مجددی ،سعید احمد سعیدی ، یوسف کھوکھر،حافظ شاہد فاروق بٹ،پروفیسر شہزاد لارنس اورمختلف مکاتبِ فکر کے علما، پولیس و ضلعی انتظامی افسروں نے شرکت کی۔ اجلاس کا مقصد شہر میں امن و امان کی فضا کو مزید مستحکم بنانا، بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا اور مذہبی رواداری کے فروغ کیلئے مشترکہ حکمتِ عملی طے کرنا تھا۔کمشنر نویدحیدر شیرازی و دیگر شرکانے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ محبت، اتحاد اور بھائی چارے کا پیغام عام کرنے میں بھرپور کردار ادا کرینگے ۔