ہیومن ٹریفکنگ اور مائیگرنٹس سمگلنگ کے فرق پر ورکشاپ
انسانی سمگلنگ روکنے کیلئے ریاست، اداروں ، میڈیا کو مشترکہ کردارپرزور
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )یو این اور آئی او ایم کے تعاون سے ہیومن ٹریفکنگ اور مائیگرنٹس اسمگلنگ کے فرق پر تین روزہ ورکشاپ کا انعقاد،صحافیوں کو ہیومن ٹریفکنگ اور مائیگرنٹس سمگلنگ کے درمیان بنیادی فرق سمجھانے کیلئے اقوامِ متحدہ (یو این)کے تعاون سے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کی جانب سے مری میں تربیتی ورکشاپ کا کا مقصد پاکستان میں ہیومن ٹریفکنگ اور مائیگرنٹس سمگلنگ کیخلاف ردعمل کو مضبوط بنانا تھا۔ورکشاپ میں ٹرینر اور سینئر صحافی عون ساہی نے تفصیلی بریفنگ دیتے کہا مائیگرنٹس سمگلنگ کا مطلب کسی شخص کو غیر قانونی طریقے سے ایک سے دوسرے ملک داخل کروانا ہے جبکہ ہیومن ٹریفکنگ سے مراد انسانوں کی خرید و فروخت یا انہیں دھوکے ، زبردستی یا لالچ کے ذریعے جبری مشقت، جسم فروشی یا کسی غیر انسانی مقصد کیلئے استعمال کرنا ہے ۔ یہ الگ الگ جرم ہیں، سزائیں مختلف ہیں۔ورکشاپ میں شریک صحافیوں کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایف آئی اے سمیت دیگر متعلقہ ادارے اس حوالے سے مؤثر کردار ادا نہیں کر رہے ، ہیومن ٹریفکنگ پولیس کے دائرہ اختیار میں آتی ہے مگرپاکستان کے تحقیقاتی اداروں میں اس بارے ابہام اور غیر واضح تقسیم موجود ہے ۔سینئر صحافی عون ساہی نے بتایا اب پڑھے لکھے نوجوان بھی یورپ یا امریکہ جانے کی خواہش میں ایجنٹوں کے جال میں پھنس رہے ہیں۔ ورکشاپ میں زور دیا گیا کہ اس خطرناک رجحان کو روکنے کیلئے ریاست، اداروں اور میڈیا کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا۔