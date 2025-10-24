سمبڑیال:سیالکوٹ وزیر آباد روڈ پر برساتی نالے کاپانی جمع
نالے کی صفائی نہ ہونے پر نکاسی رک گئی ، کوئی ذمہ داری لینے پر تیار نہیں
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)صاف ستھرا پنجاب کا نعرہ بیورکریسی کی نظر ہونے لگا، سیالکوٹ وزیر آباد روڈ پر برساتی نالے کاپانی جمع ہونے سے علاقہ مکینوں کو مشکلات ، درخواست دہندگان اداروں کے درمیان فٹبال بن کررہ گئے ۔سیالکوٹ وزیر آباد روڈ اڈا بیگوالہ کے مکینوں نے اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کو درخواست گزاری کہ سیالکوٹ وزیر آباد روڈ پر بنے ہوئے برساتی نالے کی صفائی نہ ہونے پر نکاسی آب نہیں ہو رہا سڑک پر پانی پھیلنے سے وہاں گھاس بھی اگ آئی ہے ،سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کاخدشہ ہے لیکن وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل، ویسٹ مینجمنٹ، ڈسٹرکٹ کونسل سیالکوٹ، میونسپل کمیٹی سمبڑیال اور صاف ستھرا پنجاب حکام سمیت کوئی بھی یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف بھیج رہا ہے ۔اہل دیہہ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور متعلقہ افسروں سے مطالبہ ہے کہ ذمہ دار افسروں کیخلاف فوری نوٹس لیکرنالے کی صفائی کرائی جائے ۔