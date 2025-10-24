صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کاشہرمیں صفائی ،سہولیات اور مقررہ نرخوں کاجائزہ

ماڈل ٹاؤن، جناح روڈ، کالج روڈ ودیگرعلاقوں میں صفائی ،تجاوزات ہٹانے کی ہدایت

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کاعلی الصبح شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ اور صفائی و سہولیات کی فراہمی کاجائز ہ لیا۔ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول کالج روڈ کے دورہ پرانہوں نے کلاس رومز، کمپیوٹر و سائنس لیب کا معائنہ کیا، صحن و واش رومز کی صفائی کا بھی جائزہ لیا، انہوں نے طالبات سے نصابی و ہم نصابی سرگرمیوں بارے گفتگو کی اوربھرپور محنت کرنے کی تلقین کی۔ ماڈل ٹاؤن، جناح روڈ، کالج روڈ سمیت ملحقہ علاقوں کے دورہ پر انہوں نے صفائی اور روڈز پر تجاوزات کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اندرون شہر کے بازاروں، گلی محلوں اور شاہراہوں کی صفائی بہتر بنانے ، نالیوں کی ڈیسلٹنگ کی ہدایت کی۔ انہوں نے دکانداروں کو تجاوزات سے اجتناب اور کاروباری سرگرمیاں مخصوص حدود میں رہ کرنے کی تلقین کرتے کہا خلاف ورزی پر کارروائی ہو گی۔ انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے دورہ پر صفائی ،پارک، گرین بیلٹس اور ماڈل ٹاؤن مانومنٹ کا جائزہ لیا۔پارک،مانومنٹس گرین بیلٹس کی دیکھ بھال، صفائی ، تجاوزات کے خاتمے کی ہدایات جاری کیں۔ ڈی سی نے گرجاکھ کے دورہ پر روٹی کی مقررہ قیمت پر فروخت، وزن کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہانان شاپس پر روٹی کے نرخ نامے نمایاں جگہ پر آویزاں کرنے اور مقررہ قیمت پر فروخت یقینی بنائی جائے ۔ 

 

