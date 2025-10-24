صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پورچٹھہ:غفلت پرمریم نواز ہسپتال مویشی باڑہ میں تبدیل

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ:غفلت پرمریم نواز ہسپتال مویشی باڑہ میں تبدیل

آوارہ جانور گھومنے لگے ،گوبر،تعفن پھیل رہا، سیوریج بھی ناقص،نوٹس کامطالبہ

علی پور چٹھہ(تحصیل رپورٹر)علی پورچٹھہ کا مریم نواز ہسپتال انتظامیہ کی غفلت کا شکار ہو کر مویشی باڑہ میں تبدیل ہوگیا۔ چار دیواری ٹوٹ پھوٹ کا شکار، احاطہ خودرو جھاڑیوں سے بھر گیا۔ تعفن اور مکھیاں شہریوں کیلئے وبالِ جان بن گئیں۔چھ ایکڑ پر قائم مریم نواز ہسپتال کو 7 کروڑ کی خطیر رقم سے آؤٹ سورس کرکے ری ویمپنگ کی گئی تھی۔ جدید طبی سہولیات آپریشن تھیٹر، ڈینٹل یونٹ، ایکسرے پلانٹ، گائنی سنٹر، لیبارٹری، میڈیکل آفیسر، لیڈی ڈاکٹرز اور کوالیفائیڈ عملہ کے باوجود عملے کی عدم دلچسپی اور ناقص انتظامات پریہ ہسپتال اب بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے ۔ احاطے میں مویشی باندھے جا رہے ہیں۔ چاردیواری نہ ہونے سے آوارہ جانور سارا دن چرتے اور جگہ جگہ گوبر کرتے رہتے ہیں۔ گوبر اور تعفن ماحول کو آلودہ بنا رہاہے ۔ سیوریج کے ناقص نظام نے صورتحال مزید بگاڑ دی ہے جبکہ مکھیاں اور مچھر تیزی سے بڑھنے لگے ہیں۔ جس سے ملیریا، ٹائیفائڈ اور دیگر وبائی امراض کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے ۔علاقہ مکینوں اور سماجی تنظیموں نے وزیراعلیٰ اور سیکرٹری صحت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لیکرہسپتال کی بحالی اور صفائی کیلئے مؤثر اقدامات کیے جائیں ۔

 

