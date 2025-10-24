کسان روڈکارواں 26اکتوبرسے شروع،مظہر اقبال رندھاوا
گندم کی امدادی قیمت 4500،کھادیں بیج زرعی ادویات سستی کی جائیں
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )ضلعی امیر جماعت اسلامی مظہر اقبال رندھاوا نے کہا ہے کہ کسانوں کے معاشی قتل عام اور کسان دشمن پالیسی کیخلاف جماعت اسلامی پنجاب کا 3 روزہ کسان بچائو،پاکستان بچائو کسان روڈکارواں 26 اکتوبرسے شروع ہو گا جسکی قیادت امیر جماعت حافظ نعیم الرحمن، نائب امیر جماعت لیاقت بلوچ، امیر جماعت اسلامی پنجاب جاوید قصوری، صدر کسان بورڈ سردار ظفر کرینگے ۔حافظ نعیم الرحمن 27اکتوبر کو نوشہرہ ورکاں میں جلسہ عام سے خطاب کرینگے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے عشائیہ سے خطاب کر تے کیا،بلال قدرت بٹ ،علی رضا حسنی،فرقان عزیز بٹ،خرم سلیم کھوکھر،خالد محمود چہل ،محمود خان،راشد امین، آصف یوسف،عبدالخالق،شہزاد شریف و دیگر ذمہ داران موجود تھے ۔مظہر اقبال نے کہا موجودہ حالات میں کسان برادری سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے کسانوں کے مسائل حل کیلئے گندم کی امدادی قیمت 4500 روپے ، کھادیں بیج اور زرعی ادویات کی قیمتیں کم جائیں ، جماعت اسلامی مشکل وقت میں کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور انکے حقوق کے تحفظ کیلئے ہر سطح پر آواز اٹھائے گی،پہلے دھرنے سے بجلی کی قیمتیں کم ہوئیں انشا اللہ اب کسانوں کے مسائل بھی حل ہونگے ،جماعت اسلامی کا 21 نومبر مینار پاکستان پر انقلابی اجتماع بدل دو نظام ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا، عوام جماعت اسلامی پر اعتماد کریں جو انکے مسائل حل کرسکتی ہے ۔