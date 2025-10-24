صنعتی اہمیت پر گوجرانوالہ ڈرائی پورٹ بنناضروری،علی ہمایوں
میٹل پروسیسنگ زون اور نیشنل انکیوبیشن سینٹر کیلئے بھی جگہ مختص کی جائے
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)کمشنر نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں آمد،صدر چیمبر علی ہمایوں بٹ، سینئر نائب صدر سعد جمیل عرفانی، نائب صدر فیصل ستار مغل، سابق صدر و گروپ چیئرمین رانا ناصر، سابق چیئرمین جی ڈی اے عامر رحمان، سابق صدور میاں عمر سلیم، عاصم انیس، حمیس گلزار اور وقاص افضل، چیئرمین ویژن گروپ نعمان الحق پھلروان، سینئر ممبر غلام حسین جج اور چیئرمین ایپ سِٹا رحمان الحق پھلروان نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔اجلاس میں ڈرائی پورٹ، میٹل پروسیسنگ زون اور نیشنل انکیوبیشن سینٹر سے متعلق امور زیرِ غور آئے ۔ علی ہمایوں بٹ نے کہاشہر کی صنعتی اہمیت پرڈرائی پورٹ گوجرانوالہ کی اہم ضرورت ہے ، یہ بننا ضروری ہے ۔ ہم چاہتے ہیں کہ میٹل پروسیسنگ زون اور نیشنل انکیوبیشن سینٹر کیلئے بھی جگہ مختص کی جائے تاکہ صنعتوں کو ایک جگہ لا کر ہم بین الاقوامی مارکیٹ سے بہتر مقابلہ کر سکیں ۔اس موقع پر کمشنر نوید حیدر شیرازی نے کہا مکمل تعاون کا یقین دلاتا ہوں، خوشی ہے کہ صدر چیمبر نے ان منصوبوں پر عملی کام شروع کر رکھا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کہا ہماری خواہش ہے کہ چیمبر کیساتھ ملکر یہ منصوبے مکمل کریں اور شہر کو تحفہ دیں اورپبلک پرائیویٹ انفراسٹرکچر پر بھی توجہ دی جائے ۔اجلاس میں برکلی کی ٹیم نے ڈرائی پورٹ، ایشین ویری فکیشن اینڈ کنسلٹنگ کی جانب سے میٹل پروسیسنگ زون اور نیشنل انکیوبیشن سینٹر سے متعلق پریزنٹیشنز دیں ،سائٹ الاٹمنٹ، فوائد اور چیلنجز پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے آخر میں کہا تینوں منصوبے شہر اور بزنس کمیونٹی کیلئے بہترین ہیں انشااللہ جلد دوسری میٹنگ کرینگے اور ان پر کام شروع کیا جائیگا۔