انسداد سموگ مہم شروع: دھواں چھوڑنے پر 52 فیکٹریاں سیل 50 گاڑیاں بند

  • گوجرانوالہ
ہفتے میں190فیکٹریوں کامعائنہ، 63کو نوٹسز ، 224رکشے ، گاڑیاں چیک،95چالان ، 32ہزار کے جرمانے ،ضلعی انتظامیہ کے سموگ کنٹرول کیلئے اقدامات جاری

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)ضلعی انتظامیہ نے سموگ کی روک تھام کیلئے دھواں چھوڑنے والے صنعتی یونٹس، گاڑیوں اور رکشوں کیخلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ۔ایک ہفتے کے دوران 190فیکٹریوں کو چیک کیا گیا۔دھواں چھوڑنے والی 52فیکٹریوں کو سیل اور 63کو نوٹسز جاری کئے گئے ۔224رکشوں اور گاڑیوں کو چیک کیا گیا 95کے چالان کرکے انہیں 32ہزارکے جرمانے اور50سے زائد گاڑیوں کو بند کیا گیا۔ گوجرانوالہ میں دو ہزار سے زائد صنعتی یونٹس اور فرنسز ہیں جنکی بھٹیوں سے نکلنا والا زہریلا دھواں فضا کو آلودہ کرتا اور سموگ کا سبب بنتا ہے

جس پر ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ کی ہدایت پر محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماحولیات نے سخت کارروائیوں کا ٓغاز کر دیا ہے ۔زہریلے دھویں کا سبب بننے والے رکشوں کو بھی بند کردیا گیا ۔ شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر محکمہ ٹرانسپورٹ کی ٹیموں نے ناکے لگا کر گاڑیوں کو چیک کیا ۔ 50سے زائد گاڑیوں کو مختلف تھانوں میں بند کیا گیا۔ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سڑکوں پر پانی کا چھڑکائو بھی کیا جا رہا ہے ۔ڈپٹی کمشنر نوید احمد کے مطابق گوجرانوالہ میں سموگ کنٹرول کرنے کیلئے تمام تر اقدامات کئے جا رہے ہیں۔سموگ کے خدشہ پرزہر یلا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں ،فیکٹریوں اور فرنسز کیخلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں،ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہیں ۔

 

