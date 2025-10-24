375 لٹر ملاوٹی دودھ 6 من ناقص گوشت اشیا خورونوش تلف 3لاکھ 32 ہزار کے جرمانے
فوڈاتھارٹی کاسیالکوٹ سٹی ، ڈسکہ، سمبڑیال ،نواحی علاقوں میں 670مقامات کا معائنہ،195کو نوٹس جاری،ناقص صفائی پر4بند،41فوڈ پوائنٹس، ملک شاپس اور میرج ہالز کوجرمانے کئے گئے
سیالکوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )فوڈاتھارٹی کے سیالکوٹ سٹی ، ڈسکہ، سمبڑیال اور نواحی علاقوں میں چھاپے ، 41 فوڈ پوائنٹس، ملک شاپس اور میرج ہالز کو 3لاکھ32ہزار کے جرمانے عائد،4بند،375لٹر ملاوٹی دودھ،5من ناقص گوشت اور 1من سے زائد مختلف ناقص اشیا، ممنوعہ اجزاتلف کردیئے ۔مختلف مقامات پر شادی ہالز، ڈیری ملک شاپس، چکن شاپس، ہوٹل، ریسٹورنٹس اور ناشتہ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی670فوڈ پوائنٹس یونٹس کا معائنہ، 195 کو نوٹس جاری کیے گئے
معروف ریسٹورنٹس میں صفائی کی ناقص انتظامات پائے گئے پروسیسنگ اور کچن ایریا میں مکھیاں، گندے ٹوٹے فریزر میں گوشت اور ڈیری اشیااکٹھی موجود پائی گئیں ملازمین کے میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹس سمیت دیگر اہم ریکارڈ موجو د نہیں تھا۔علی الصبح ناکہ بندیاں کرکے اور ملک شاپس پر97ہزار لٹر دودھ کا معائنہ بھی کیا گیا۔فوڈاتھارٹی حکام کاکہناہے کہ وزیراعلیٰ کے احکامات پر صحت سے کھلواڑ کرنے والے مافیاز کیخلاف زیرو ٹالرینس ہے ،صارفین فوڈ اتھارٹی ویب سائٹ سے چکن، میٹ اور سپر سٹور زسے متعلق قوانین کی رہنمائی لے سکتے ہیں۔