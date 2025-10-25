صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:انسدادِ عطائیت مہم کلینک اور فارمیسی سیل

  • گوجرانوالہ
گجرات:انسدادِ عطائیت مہم کلینک اور فارمیسی سیل

گجرات (سٹی رپورٹر،نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر نورالعین کے حکم پر ڈائریکٹر ہیلتھ اتھارٹی کی ٹیم نے خالد آباد، فیروزآباد اور سرگودھا روڈ کے علاقوں میں انسدادِ عطائیت مہم کے تحت مختلف کلینکس اور میڈیکل سٹورز کا معائنہ کیا۔

اس موقع پر ڈی ایچ او ڈاکٹر سید اعتزاز احمد، ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد عثمان نعیم بھی موجود تھے ۔ معائنے کے دوران عثمان کلینک اور ملہی فارمیسی میں غیر مستند معالجین کو مریضوں کا علاج کرتے پایا گیا۔ دونوں مقامات سے استعمال شدہ ڈرپس، انجیکشنز اور دیگر طبی سامان برآمد ہوا،دونوں مراکز کو سیل کر دیا گیا۔

