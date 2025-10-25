علی پور چٹھہ :ٹینکی ناکارہ ، شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور
ماہرین نے وبائی امراض کے خطرے کی گھنٹی بجا دی،پلانٹس کی تنصیب کامطالبہ
علی پور چٹھہ(تحصیل رپورٹر )علی پور چٹھہ میں صاف پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ، شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور ، ماہرین نے وبائی امراض کے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ تفصیلات کے مطابق پانی ہر شہری کا بنیادی حق ہے مگر علی پور چٹھہ جیسے گنجان آباد شہر میں یہ سہولت خواب بن چکی ہے ۔ مرکزی واٹر سپلائی ٹینکی برسوں سے ناکارہ پڑی ہے ، جس کی مرمت یا تبدیلی کیلئے کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ شہری زیر زمین اور نہری نلکوں سے پانی حاصل کرنے پر مجبور ہیں جو انسانی صحت کیلئے انتہائی خطرناک قرار دیا جا رہا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ناقص پانی کی فراہمی کے باعث بچے اور بزرگ پیٹ، جگر اور جلدی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں، صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض عناصر نے غیر معیاری پانی فروخت کرنے کا کاروبار شروع کر رکھا ہے جو پرانی اور آلودہ پلاسٹک کینوں میں پانی فروخت کرتے ہیں۔ شہریوں کا الزام ہے کہ ان افراد کو مبینہ سرپرستی حاصل ہے اور کسی ادارے کی جانب سے چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ ماہرینِ صحت کا کہنا ہے کہ علی پور چٹھہ میں آلودہ پانی کے استعمال سے ہیضہ، ہیپاٹائٹس اور ٹائیفائیڈ جیسے امراض پھیلنے کا شدید خطرہ ہے اگر بروقت صاف پانی کی فراہمی یقینی نہ بنائی گئی تو آنے والے وقت میں شہر میں متعدی وبائیں پھوٹ سکتی ہیں۔ شہریوں نے اربابِ اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر متاثرہ محلوں میں معیاری فلٹریشن پلانٹس نصب کئے جائیں ۔