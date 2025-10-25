یوسی کنڈن سیان میں گھر گھر سوئی گیس پہنچانے پر کام شروع
ہیڈبمبانوالہ (نامہ نگار )یوسی کنڈن سیان میں گھر گھر سوئی گیس کا منصوبہ جلد مکمل ہوگا۔
سابق نائب ناظم یوسی کنڈن سیان منظور الٰہی چیمہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سابق ایم این اے رانا شمیم احمد کی کاوش سے 2017 میں پورے حلقہ میں گھر گھر سوئی گیس پہنچانے کے منصوبہ کا آغاز ہوا جو مختلف وجوہات کی بنا پر سست روی کا شکار رہا اور اب دوبارہ گلیوں میں پائپ لائن بچھانے کا کام شروع ہو چکا ہے گٹرسسٹم اور تنگ گلیوں میں لائن بچھانے میں پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں جن کا سوئی گیس عملہ کے تعاون سے حل نکال لیا جائے گا۔