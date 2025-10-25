صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چودھری جاوید اختر چٹھہ کی رسم قل ، اہم شخصیات کی شرکت

  • گوجرانوالہ
احمد نگر چٹھہ(نمائندہ دنیا )چودھری برادران کے قریبی عزیز چودھری جاوید اختر چٹھہ کی رسم قل ادا کی گئی ۔

سابق سپیکر قومی اسمبلی حامد ناصر چٹھہ ، سابق وزیراعلیٰ پنجاب پرویز الٰہی،سابق وفاقی وزیر وجاہت حسین، ایم این اے حسین الٰہی ،محمد خان بھٹی،سابق ضلع ناظم فیاض چٹھہ،سینئر رہنما مسلم لیگ ن سلمان ساجد چٹھہ، کامران امین چٹھہ،احمد جہانگیر چٹھہ،علی جاوید چٹھہ،ملک امتیاز احمد،چودھری نثار چٹھہ،عالمگیر چیمہ،افتخار احمدلون،کالے خان قریشی ،احتشام الحق چیمہ،انس تحسین ،حسن رضا چٹھہ،رضوان بٹر، عارف ناز وریا، کلیم اللہ خاں باری،رانا ثاقب نثار سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی ۔

