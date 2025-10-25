صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ:وارداتوں میں شہری مال و زر سے محروم

  • گوجرانوالہ
قلعہ میاں سنگھ میں ڈاکوؤں نے میاں بیوی سے زیورات ، فون اور رقم لوٹ لی

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )لدھیوالہ میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں شہری طلائی ٹاپس موٹر سائیکل موبائل فون اور رقم سے محروم کر د ئیے گئے ۔ بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ کے علاقے قلعہ میاں سنگھ میں دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل پر جانے والے محمد آصف اور اس کی اہلیہ کو گن پوائنٹ پر روک کر طلائی ٹاپس موبائل فون اور نقدی لوٹ لی۔ دھاڑیوال کے قریب خونی پلی پر دو ڈاکوؤں نے مٹوبھائیکے کے رہائشی موٹر سائیکل سوار محمد مصطفی سے گن پوائنٹ پر63 ہزار روپے لوٹ لئے ، لدھیوالہ کے محلہ حسنین سٹی کے رہائشی محمد عثمان کے گھر کے باہر سے اسکی موٹر سائیکل چور لے گئے لدھیوالہ ہی کے گلہ کھوکھراں والا میں سلمان اقبال کی حویلی سے چور رات کی تاریکی میں ڈیک اسپیکر بیٹری اور دیگر آہنی سامان چوری کر کے لے گئے لدھیوالہ میں ہی چور مسجد سے ٹونٹیاں اتار کر لے گئے جبکہ ہرلانوالی میں زمیندار نبی بخش کے کھیتوں میں لگا پیٹر انجن چورلے گئے ۔

