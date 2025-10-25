بچوں کو 12 مہلک بیماریوں سے بچانے کیلئے آ گاہی سیشن
گوجرانوالہ ( سٹاف رپورٹر )گوجرانوالہ کی یونین کونسل لدھے والا وڑائچ اور قلعہ دیدار سنگھ میں بچوں کو 12 مہلک بیماریوں سے بچانے کیلئے ای پی آئی ویکسی نیشن کے پائلٹ پرا جیکٹ بارے اہم آگاہی سیشن کا انعقاد، میڈیا نمائندوں کو محکمہ صحت اور آگاہی فا ئونڈیشن کی طرف سے بریفنگ دی گئی ۔
گوجرانوالہ کی یونین کونسل لدھے والا وڑائچ اور قلعہ دیدار سنگھ میں بچوں کو 12 مہلک بیماریوں سے بچانے کیلئے ای پی آئی ویکسی نیشن کے پائلٹ پرا جیکٹ بارے اہم آگاہی سیشن کا انعقاد، میڈیا نمائندوں کو محکمہ صحت اور آگاہی فا ئونڈیشن کی طرف سے بریفنگ دی گئی ۔