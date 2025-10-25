صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قلعہ دیدار سنگھ میں گندم کی پیداوار بڑھانے اور سموگ کنٹرول پرآگاہی پروگرام

  • گوجرانوالہ
قلعہ دیدار سنگھ میں گندم کی پیداوار بڑھانے اور سموگ کنٹرول پرآگاہی پروگرام

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر) محکمہ زراعت توسیع گوجرانوالہ کے زیر اہتمام قلعہ دیدار سنگھ میں گندم کی پیداوار میں اضافہ اور سموگ پر کنٹرول کے سلسلہ میں پروگرام کا انعقاد کیاگیا۔

جس میں حصہ لینے والے کاشتکاروں کو گندم کی زیادہ فصل اگانے کی ترغیب دی گئی اور فی ایکڑ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کیلئے کاشتکاری کے مختلف طریقوں کے بارے میں تربیت دی تاکہ ان کی فی ایکڑ خالص آمدنی میں اضافہ کیا جا سکے ۔ کاشتکاروں کو فصلوں کی باقیات بالخصوص چاول کی فصل کے بھوسے کو جلانے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سموگ کے مضر اثرات سے آگاہ کیاگیا۔

