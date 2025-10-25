فرسٹ فلور پر دل کی وار ڈ مریضوں کیساتھ سنگین مذاق :عقیل ڈار
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )گوجرانولہ میں دل کے مریضوں کیساتھ گھناؤنا مذاق کیا جارہا ہے۔
ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسڑی عقیل ڈار نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب نے گوجرانولہ کارڈیالوجی سنٹر کو گوندلانوالہ ہسپتال سے گوجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور گراؤند فلور کے بجائے فرسٹ فلور پر بنایا جارہا ہے جو دل کے مریضوں کیساتھ سنگین مذاق ہے اور منصوبے کیلئے محض 3 ارب روپے مختص کئے گئے ہیں، دنیا میں طب کے شعبے کا مسلمہ اصول ہے کہ دل کے مریضوں کیلئے وارڈ ہمیشہ گراؤنڈ فلور پر بنایا جاتا ہے ،گوجرانوالہ کی آبادی کے مطابق لاہور کی طرح علیحدہ بڑا دل کا ہسپتال ہونا چاہیے ۔