ڈاکٹرز کمیونٹی کیخلاف کسی قانون کو نہیں مانتے :پی ایم اے

  گوجرانوالہ
محکموں کی طرف سے پریشرائز کرکے انسانیت کی خدمت سے روکنا گھناؤنا فعل:ڈاکٹر اظہار

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر ڈاکٹر اظہار چودھری نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز پر مختلف محکموں کی طرف سے پریشرائز کرکے انہیں انسانیت کی خدمت سے روکنا گھناؤنا فعل ہے ،کبھی پی او ایس کے کالے قانون سے ڈرایا جاتا ہے اور کبھی ٹیکس کی تلوار لٹکا دی جاتی ہے ،ہیلتھ کیئر کمیشن کو اس سلسلے میں فعال کردار ادا کرنا ہو گا ڈاکٹرز کمیونٹی کیخلاف کسی قانون کو نہیں مانتے ،حکومت کو چاہیے کہ ہمارے نمائندے ساتھ بٹھا کر ہیلتھ کیئر کمیشن کے کردار کو مزید شفاف بنایا جائے یہ کمیشن عطائیت کیخلاف کوئی موثر کارروائی میں ناکامی کا ملبہ ڈاکٹرز پر نہ ڈالے ، ہم ٹیکس کیخلاف نہیں ہم ار با ب اقتدارکے طریقہ کا کیخلاف ہیں حکمران چاہتے ہیں کہ ہم مریضوں کا مفت علاج نہ کریں، یہ تمام ڈاکٹرز کا مشن ہے کہ غریب اور مستحق افراد کا مفت علاج کرتے رہیں گے ملک بھر میں عطائی ڈاکٹرز کے بورڈ لگا کر مریضوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں مگر انکو پوچھنے والا کوئی نہیں آجا کر اصل میں انسانیت کی خدمت کرنے والے ڈاکٹرزپر ہی غصہ نکالا جاتا ہے اب ایسا نہیں ہونے دیں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے جینم کینسر ہسپتال میں دو روزہ میڈیکل کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

