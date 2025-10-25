ناقص کارکر دگی پر گیپکو کے 5افسر معطل ، باقی کی رپورٹ طلب
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گیپکو کے 5 افسر وں کو ناقص کارکردگی پر معطل کردیا گیا جبکہ دیگر افسر وں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کیلئے کارکردگی رپورٹ طلب کرلی۔
گیپکو کے چیف ایگزیکٹوآفیسر محمد ایوب نے افسر وں کی معطلی کے احکامات جاری کرد ئیے ، معطل ہونے والوں گیپکو ایمن آباد سب ڈویژن کے ایس ڈی اوملک حفیظ،قلعہ دیدار سنگھ کے ایس ڈی او صالح کلور،پپناکھہ سب ڈویژن کے ایس ڈی او عبدالرحیم،چند دا قلعہ سب ڈویژن کے ایس ڈی او خالد تنویراور وحدت کالونی سب ڈویژن کے ایس ڈی او عبدالکریم شامل ہیں ۔