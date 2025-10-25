صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناقص کارکر دگی پر گیپکو کے 5افسر معطل ، باقی کی رپورٹ طلب

  • گوجرانوالہ
ناقص کارکر دگی پر گیپکو کے 5افسر معطل ، باقی کی رپورٹ طلب

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گیپکو کے 5 افسر وں کو ناقص کارکردگی پر معطل کردیا گیا جبکہ دیگر افسر وں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کیلئے کارکردگی رپورٹ طلب کرلی۔

 گیپکو کے چیف ایگزیکٹوآفیسر محمد ایوب نے افسر وں کی معطلی کے احکامات جاری کرد ئیے ، معطل ہونے والوں گیپکو ایمن آباد سب ڈویژن کے ایس ڈی اوملک حفیظ،قلعہ دیدار سنگھ کے ایس ڈی او صالح کلور،پپناکھہ سب ڈویژن کے ایس ڈی او عبدالرحیم،چند دا قلعہ سب ڈویژن کے ایس ڈی او خالد تنویراور وحدت کالونی سب ڈویژن کے ایس ڈی او عبدالکریم شامل ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ضلع کچہری میں692ملین لاگت سے تعمیر پارکنگ پلازہ فعال

گورنمنٹ سمرا پبلک سکول میں انصاف و مساوات پر پروگرام

تاجر برادری کے حقوق کا تحفظ کیا جائے ، خواجہ محمد شفیق

ایڈوائزر محتسب پنجاب کا کوٹ ادو کالج و میونسپل کمیٹی کا دورہ

زیادہ گندم اگاؤ مہم کو کامیاب بنایا جائے :عمرانہ توقیر

دھواں چھوڑنے والی سینکڑوں گاڑیاں بند، لاکھوں روپے جرمانہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن