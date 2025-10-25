مویشیوں کو شہر سے منتقل کرنے کیلئے3دن کی ڈیڈ لائن
میونسپل عملہ کی مختلف علاقوں میں کارروائی ، مویشیوں کے 50باڑے سیل کر دئیے
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) گائے بھینسوں کو شہر سے منتقل کر نے کیلئے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے 3دن کی ڈیڈ لائن دیدی ۔کمشنر سید نوید حیدر شیرازی کے حکم پر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن حیدر علی چٹھہ کی زیر نگرانی عملہ نے مکی روڈ،نوشہرہ ،30فٹا بازار چیمہ آبادی اورشہر کے مختلف مقامات پر 50کے قریب مویشی باڑے سیل کرد ئیے ۔چیف آفیسر میونسپل کارپویشن نے عملہ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ شہر بھر کی مختلف گلی محلوں میں آئے روز گو بر کی وجہ سے سیوریج لائنز بند ہو جاتی ہیں ۔