وزیرآباد :سیلاب متاثرین میں امدادی پیکج کی تقسیم

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد :سیلاب متاثرین میں امدادی پیکج کی تقسیم

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )غربا،مساکین اور یتیموں کی خدمت اور قدرتی آفات سے نمٹنے میں ہمیشہ الخدمت فاؤنڈیشن نمایاں رہی ہے اور بے لوث و بلا تفریق مذہب و ملت خدمت انسانیت کو مقدم رکھا ہے ۔

 ان خیالات کا اظہار الخدمت فاؤنڈیشن امریکہ کے صدر ڈاکٹر محمود عالم اور مرکزی نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن میاں عبدالشکور، صدرسنٹرل پنجاب اکرام الحق سبحا نی نے وزیرآباد میں سیلاب متاثرین میں امدادی پیکج کی تقسیم کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ناصر محمود کلیر امیر جماعت اسلامی ضلع وزیرآباد،نائب امیر صابر حسین بٹ و دیگر رہنما بھی موجود تھے ، سیلاب متاثرین کو امدادی پیکج میں آٹا،چاول،چینی،دالیں،چنے ،نمک مرچ اور گھی و آئل وغیرہ فراہم کیا گیا۔

