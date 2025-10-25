650لٹر ملاوٹی دودھ، 300کلو ایکسپائرڈ سنیکس تلف
100کلو حشرات والے مصالحہ جات، کھلا آئل بھی ضائع ،2 یونٹ بند کر دئیے
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید گوجرانوالہ پہنچ گئے ، ڈائریکٹر جنرل عاصم جاوید کی سربراہی میں ایڈیشنل ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز اور فوڈ سیفٹی ٹیموں نے کریک ڈاؤن کیا جس میں 3فوڈ پوائنٹس اور 4 دودھ بردار گاڑیوں کو 7 لاکھ روپے کے جرمانے ، 2کی پروڈکشن بند کرکے 650لٹر ملاوٹی دودھ، 300کلو ایکسپائرڈ سنیکس،100کلو حشرات والے مصالحہ جات، کھلا آئل تلف کردیا گیا ۔تفصیلات میں بتایا گیا کہ صنعت روڈ اور ایمن آباد میں واقع 2 سنیکس یونٹ کو کھلے آئل اور ناقص انتظامات پر جرمانے عائد، پروڈکشن بند کردی، مکی روڈ پر واقع مذبحہ خانے کو بھاری جرمانہ عائد کیا گیا، تیار سنیکس پر موجود لیبل اور پراڈکٹس بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی سے منظور شدہ نہیں تھیں، اشیاء کی تیاری کیلئے بغیر فلٹر شدہ پانی کا استعمال کیا جارہا تھا، اجزا کی خرید سمیت اہم ریکارڈ موجود نہیں تھا ، سٹوریج ایریا میں گندگی اور حشرات تھے ۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے مطابق پنجاب بھر میں ملاوٹی اور جعل سازی کرنے والوں کی کوئی جگہ نہیں ، غذائی دہشتگردوں کی سرکوبی کیلئے ہمہ وقت متحرک ہیں۔