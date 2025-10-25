صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

650لٹر ملاوٹی دودھ، 300کلو ایکسپائرڈ سنیکس تلف

  • گوجرانوالہ
650لٹر ملاوٹی دودھ، 300کلو ایکسپائرڈ سنیکس تلف

100کلو حشرات والے مصالحہ جات، کھلا آئل بھی ضائع ،2 یونٹ بند کر دئیے

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید گوجرانوالہ پہنچ گئے ، ڈائریکٹر جنرل عاصم جاوید کی سربراہی میں ایڈیشنل ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز اور فوڈ سیفٹی ٹیموں نے کریک ڈاؤن کیا جس میں 3فوڈ پوائنٹس اور 4 دودھ بردار گاڑیوں کو 7 لاکھ روپے کے جرمانے ، 2کی پروڈکشن بند کرکے 650لٹر ملاوٹی دودھ، 300کلو ایکسپائرڈ سنیکس،100کلو حشرات والے مصالحہ جات، کھلا آئل تلف کردیا گیا ۔تفصیلات میں بتایا گیا کہ صنعت روڈ اور ایمن آباد میں واقع 2 سنیکس یونٹ کو کھلے آئل اور ناقص انتظامات پر جرمانے عائد، پروڈکشن بند کردی، مکی روڈ پر واقع مذبحہ خانے کو بھاری جرمانہ عائد کیا گیا، تیار سنیکس پر موجود لیبل اور پراڈکٹس بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی سے منظور شدہ نہیں تھیں، اشیاء کی تیاری کیلئے بغیر فلٹر شدہ پانی کا استعمال کیا جارہا تھا، اجزا کی خرید سمیت اہم ریکارڈ موجود نہیں تھا ، سٹوریج ایریا میں گندگی اور حشرات تھے ۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے مطابق پنجاب بھر میں ملاوٹی اور جعل سازی کرنے والوں کی کوئی جگہ نہیں ، غذائی دہشتگردوں کی سرکوبی کیلئے ہمہ وقت متحرک ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سروے مکمل،بوگس سیلاب زدگان کی چھانٹی کا حکم

افغان پناہ گزینوں کی واپسی،ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کے قریب پناہ گاہ قائم

ڈی سی اور ڈی پی او کا ایم ڈی کیٹ کے امتحانی مرکز کا دورہ

اے سی کلورکوٹ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال،شہر میں صفائی کا معائنہ

نجی کالج شاہ پور میں فرسٹ ایئر کے طلباء کو خوش آمدید کہنے کیلئے تقریب

آر پی او سرگودھا محمد شہزاد آصف کی میانوالی میں کھلی کچہری،شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن