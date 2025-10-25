ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی ، نالیوں کی ڈی سلٹنگ کا جائزہ
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے شہر کے مختلف علاقوں (پپلی والا، سنسرا گورائیہ، پیپلز کالونی، کشمیر روڈ، ایمن آباد ٹاؤن، چونگی سٹاپ، ایمن آباد انڈر پاس، موڑ ایمن آباد بازار، جی ٹی روڈ) کا دورہ کیا ۔
ڈپٹی کمشنر نے پپلی والا، سنسرا گورائیہ، پیپلز کالونی، کشمیر روڈ اور چنگی سٹاپ کے دورہ کے موقع پر علاقوں میں صفائی ستھرائی اور نالیوں کی ڈیسلٹنگ کے امور کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مرکزی شاہراہوں کی صفائی بہتر بنانے ، بروقت کوڑا ٹھکانے لگانے اور روڈز پر سموگ آلودگی کے تدارک کیلئے پانی کے چھڑکاؤ کی ہدایات جاری کیں۔