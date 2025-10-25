صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی ، نالیوں کی ڈی سلٹنگ کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی ، نالیوں کی ڈی سلٹنگ کا جائزہ

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے شہر کے مختلف علاقوں (پپلی والا، سنسرا گورائیہ، پیپلز کالونی، کشمیر روڈ، ایمن آباد ٹاؤن، چونگی سٹاپ، ایمن آباد انڈر پاس، موڑ ایمن آباد بازار، جی ٹی روڈ) کا دورہ کیا ۔

ڈپٹی کمشنر نے پپلی والا، سنسرا گورائیہ، پیپلز کالونی، کشمیر روڈ اور چنگی سٹاپ کے دورہ کے موقع پر علاقوں میں صفائی ستھرائی اور نالیوں کی ڈیسلٹنگ کے امور کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مرکزی شاہراہوں کی صفائی بہتر بنانے ، بروقت کوڑا ٹھکانے لگانے اور روڈز پر سموگ آلودگی کے تدارک کیلئے پانی کے چھڑکاؤ کی ہدایات جاری کیں۔ 

