صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنک موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا قیام خواتین کے اعتماد کی پہچان:سی ٹی او

  • گوجرانوالہ
پنک موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا قیام خواتین کے اعتماد کی پہچان:سی ٹی او

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)چیف ٹریفک آفیسر عائشہ بٹ نے کہا ہے کہ گوجرانوالہ میں خواتین کیلئے پنک موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا قیام خواتین کے اعتماد کی نئی پہچان ہے ۔

گورنمنٹ پوسٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین سیٹلائٹ ٹاؤن میں آگاہی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ موبائل یونٹ خواتین کو انصاف، رہنمائی اور لائسنسنگ سہولیات تک آسان رسائی فراہم کرے گا۔سی ٹی او نے بتایا کہ اس موبائل یونٹ کے ذریعے خواتین نہ صرف اپنی شکایات درج کرا سکیں گی بلکہ ٹریفک پولیس کی جانب سے فراہم کی جانے والی تمام لائسنسنگ سہولیات بشمول لرنر لائسنس، ریگولر لائسنس، انٹرنیشنل لائسنس، ڈپلیکیٹ لائسنس اور تجدید بھی موقع پر دستیاب ہوں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ضلع کچہری میں692ملین لاگت سے تعمیر پارکنگ پلازہ فعال

گورنمنٹ سمرا پبلک سکول میں انصاف و مساوات پر پروگرام

تاجر برادری کے حقوق کا تحفظ کیا جائے ، خواجہ محمد شفیق

ایڈوائزر محتسب پنجاب کا کوٹ ادو کالج و میونسپل کمیٹی کا دورہ

زیادہ گندم اگاؤ مہم کو کامیاب بنایا جائے :عمرانہ توقیر

دھواں چھوڑنے والی سینکڑوں گاڑیاں بند، لاکھوں روپے جرمانہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن