  • گوجرانوالہ
محکمہ سیاحت کے زیراہتمام میڈیا پرسنز کا تاریخی مقامات کا دورہ

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )محکمہ سیاحت پنجاب کے زیراہتمام فوٹوگرافرز، میڈیا پرسنز وفد کا گوجرانوالہ کے تاریخی و ثقافتی مقامات کا دورہ، ڈپٹی کمشنر نوید احمد، اے ڈی سی جنرل فیصل سلطان سے بھی ملاقات کی۔

 ڈپٹی کمشنر نے کمشنر آفس میں شہر میں سیاحت کے فروغ اور حکومت پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں جاری اقدامات پر بریفنگ دی۔ وفد نے گھنٹہ گھر، شیرانوالا باغ، گوردوارا روری صاحب ایمن آباد، قدیم بازار، جامع مسجد لودھی ایمن آباد، حویلی مہاراجہ رنجیت سنگھ، مقامی دستکاری اور روایتی کھانوں سمیت متعدد مقامات کا فوٹو ڈاکیومنٹری اسٹائل میں کوریج کی تاکہ شہر کی مثبت شناخت کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر اُجاگر کیا جا سکے ۔

