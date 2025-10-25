جلا لپور جٹاں:میونسپل کمیٹی کی غفلت،سٹریٹ لائٹس طویل عرصہ سے خراب
ٹانڈہ چوک،اڈا ٹم ٹم ،چاندنی چوک،میر عبدالغنی چوک،سول ہسپتال چوک،محلہ جناح کالونی،اقبال کالونی ،فاروق پارک ، سمیت دیگر گلی محلوں میں اندھیرا ، شہری ڈاکوئوں سے خوفزدہ ،بحالی کا مطالبہ
جلالپور جٹاں (نامہ نگار )میونسپل کمیٹی کے عملے کی عدم توجہی کے باعث شہر بھر میں سٹریٹ لائٹس کا نظام درہم برہم ہو گیا ، پورا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا ۔ذرائع کے مطابق ماضی میں میونسپل کمیٹی کی جانب سے شہر کی تمام محلوں میں سٹریٹ لائٹس نصب کی گئی تھیں جو ہر رات باقاعدگی سے روشن کی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ سرکلر روڈ کے مین چوکوں ٹانڈہ چوک،اڈا ٹم ٹم ،چاندنی چوک،میر عبدالغنی چوک،سول ہسپتال چوک،سکینر چوک پر بڑی سٹریٹ لائٹس بھی لگائی گئی تھیں تاہم غفلت اور عدم دیکھ بھال کے باعث محلہ جناح کالونی،اقبال کالونی ،فاروق پارک ، سمیت دیگر گلی محلوں میں نصب تمام سٹریٹ لائٹس طویل عرصے سے خراب پڑی ہیں۔اندھیروں کے باعث ان علاقوں میں گھر سے باہر نکلنے والے شہری چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹنے کے خطرے سے دوچار ہیں جبکہ راہگیر بھی شدید مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ شہریوں نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی جلالپور جٹاں سے فوری نوٹس لینے اور سٹریٹ لائٹس کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہریوں کو تحفظ اور سہولت فراہم کی جا سکے ۔