واسا کے صنعتی،کمرشل نادہندگان کیخلاف آپریشن
نا دہند گان کی فہرست مر تب ، ریو نیو سٹاف کو ماہانہ 8کروڑ روپے ریکوری کا ہدف ،غفلت برداشت نہیں ، کام نہ کرنیوالا اہلکار گھر جائیگا :ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )واسا گوجرانوالہ کا انڈسٹریل اور کمرشل ڈیفالٹرز کیخلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع ،ریونیو سٹاف کو اگلے ماہ 8 کروڑ روپے ٹارگٹ پورا کرنے کا ہدف دے دیا گیا۔ اس سلسلے میں ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر واسا خرم نبیل بٹ کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فنانس چودھری محمد منیر گجر ڈائریکٹر انجینئرنگ توصیف احمد غوری ڈپٹی ڈائریکٹرز رانا غلام مرتضیٰ، اطہر ندیم ،محمد اسلم اسسٹنٹ ڈائریکٹر غفران سندھو سمیت دیگر افسر وں نے شرکت کی۔ اجلاس میں واسا کے انڈسٹریل اور کمرشل ڈیفالٹرز کی فہرست مرتب کی گئی اور ریونیو سٹاف کو تمام اختیارات دیتے ہوئے ماہانہ8کروڑ روپے ریکوری کرنے کا ہدف دیا گیا ۔ اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر واسا خرم نبیل بٹ کا کہنا تھا کہ ریونیو کی ریکوری میں سستی اور غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا۔ انہوں نے واسا کے صارفین سے اپیل کی کہ وہ تمام واجبات بروقت اور متعلقہ بینکوں میں ہی جمع کرائیں کسی بھی واسا کے اہلکار کو نقد ہرگز نہ دیں۔