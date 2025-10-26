صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمیریوں پر بھارتی مظالم پر مبنی خصوصی کھیل کل پیش کیا جائیگا

  • گوجرانوالہ
کشمیریوں پر بھارتی مظالم پر مبنی خصوصی کھیل کل پیش کیا جائیگا

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)پنجاب کونسل آف دی آرٹس گوجرانوالہ ڈویژن محکمہ اطلاعات و ثقافت کے زیر اہتمام 27 اکتوبر کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے سلسلہ میں یوم سیاہ منایا جارہا ہے جس میں کشمیریوں پر کئے جانے والے بھارتی مظالم پر مبنی خصوصی کھیل دن 12 بجے پیش کیا جائیگا ۔ تقاریب کے مہمان خصوصی چیئرمین پنجاب کونسل آف دی آرٹس گوجرانوالہ ڈویژن/کمشنر گوجرانوالہ ہوں گے ۔

