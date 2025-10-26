سیالکوٹ:ڈپٹی کمشنر آفس میں انسداد سموگ سیل قائم ،آگاہی واک
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پنجاب حکومت نے عوام کی صحت کے تحفظ کیلئے صوبہ بھر میں سموگ ایمرجنسی نافذ کردی ۔یہ بات ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے سموگ آگاہی واک کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر آفس میں انسدادِ سموگ سیل قائم کردیا گیا ہے جبکہ شہری ماحولیاتی آلودگی سے متعلق شکایات کیلئے ہیلپ لائن 1718 پر کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن فوری حرکت میں آئے گی۔
پنجاب حکومت نے عوام کی صحت کے تحفظ کیلئے صوبہ بھر میں سموگ ایمرجنسی نافذ کردی ۔یہ بات ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے سموگ آگاہی واک کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر آفس میں انسدادِ سموگ سیل قائم کردیا گیا ہے جبکہ شہری ماحولیاتی آلودگی سے متعلق شکایات کیلئے ہیلپ لائن 1718 پر کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن فوری حرکت میں آئے گی۔