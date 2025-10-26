ریجنل پولیس آفیسر طیب حفیظ چیمہ کا دورہ سیالکوٹ ،تھانوں کا معائنہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ریجنل پولیس آفیسر طیب حفیظ چیمہ نے سیالکوٹ کا دورہ کیا۔ تھانہ بمبانوالہ میں کھلی کچہری لگائی ، ڈی پی او فیصل شہزاد کے ہمراہ شہریوں کی شکایات سنیں اور متعلقہ افسروں کو ہدایات دیں۔ تھانہ ایئرپورٹ، اْگوکی، اور مرادپور کا معائنہ کیا، تھانہ مرادپور میں کھلی کچہری کے دوران شہریوں کی شکایات سنیں ۔
