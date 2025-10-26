صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریجنل پولیس آفیسر طیب حفیظ چیمہ کا دورہ سیالکوٹ ،تھانوں کا معائنہ

  • گوجرانوالہ
ریجنل پولیس آفیسر طیب حفیظ چیمہ کا دورہ سیالکوٹ ،تھانوں کا معائنہ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ریجنل پولیس آفیسر طیب حفیظ چیمہ نے سیالکوٹ کا دورہ کیا۔ تھانہ بمبانوالہ میں کھلی کچہری لگائی ، ڈی پی او فیصل شہزاد کے ہمراہ شہریوں کی شکایات سنیں اور متعلقہ افسروں کو ہدایات دیں۔ تھانہ ایئرپورٹ، اْگوکی، اور مرادپور کا معائنہ کیا، تھانہ مرادپور میں کھلی کچہری کے دوران شہریوں کی شکایات سنیں ۔

ریجنل پولیس آفیسر طیب حفیظ چیمہ نے سیالکوٹ کا دورہ کیا۔ تھانہ بمبانوالہ میں کھلی کچہری لگائی ، ڈی پی او فیصل شہزاد کے ہمراہ شہریوں کی شکایات سنیں اور متعلقہ افسروں کو ہدایات دیں۔ تھانہ ایئرپورٹ، اْگوکی، اور مرادپور کا معائنہ کیا، تھانہ مرادپور میں کھلی کچہری کے دوران شہریوں کی شکایات سنیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انسداد ڈینگی مہم، زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کر دی گئی

میپکو دفاتر میں مراسلہ نویسی کیلئے اے آئی سے مدد کا فیصلہ

خانیوال ،غیر معیاری کاسمیٹکس کی فروخت عروج پر پہنچ گئی

اشتہاریوں کو فرار کرانے پر خاتون سمیت پانچ افراد پر مقدمہ

پانچ منشیات فروش گرفتار

بااثرمسلح افراد کا نوجوان پر تشدد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل