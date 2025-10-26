صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) سیالکوٹ ائیرپورٹ پر مائیگرنٹ سمگلنگ کی کوشش ، 6 مسافر آف لوڈ کرلئے گئے ۔ ایف آئی اے امیگریشن نے قطر ملازمت کی آڑ میں لیبیا سے غیر قانونی سمندر کے راستے یورپ جانے والے 6 مسافر آف لوڈ کرلیا جن میں فیصل، حمزہ ، دانش جاوید، عمران، اسامہ اور وقار حسن شامل ہیں۔

