سیالکوٹ:غیر قانونی بیرون ملک جانے کی کوشش ،6مسافر آف لوڈ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) سیالکوٹ ائیرپورٹ پر مائیگرنٹ سمگلنگ کی کوشش ، 6 مسافر آف لوڈ کرلئے گئے ۔ ایف آئی اے امیگریشن نے قطر ملازمت کی آڑ میں لیبیا سے غیر قانونی سمندر کے راستے یورپ جانے والے 6 مسافر آف لوڈ کرلیا جن میں فیصل، حمزہ ، دانش جاوید، عمران، اسامہ اور وقار حسن شامل ہیں۔
