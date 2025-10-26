صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میڈیکل و ڈینٹل کالجز میں داخلے کا امتحان،گوجرانوالہ میں 2سنٹر قائم

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ ( سٹی رپورٹر )میڈیکل و ڈینٹل کالجز میں داخلے کے امتحان کیلئے تیاریاں مکمل کر لی گئیں ۔ گوجرانوالہ میں آج امتحان کیلئے یونیورسٹی آف پنجاب کیمپس اور قائد اعظم ڈویژنل پبلک سکول و کالج گوجرانوالہ میں سنٹرز قائم کئے گئے ہیں ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان نے کہا کہ داخلے کے امتحان کا شفاف و منظم انعقاد ہم سب کی ذمہ داری ہے ۔

