میڈیکل و ڈینٹل کالجز میں داخلے کا امتحان،گوجرانوالہ میں 2سنٹر قائم
گوجرانوالہ ( سٹی رپورٹر )میڈیکل و ڈینٹل کالجز میں داخلے کے امتحان کیلئے تیاریاں مکمل کر لی گئیں ۔ گوجرانوالہ میں آج امتحان کیلئے یونیورسٹی آف پنجاب کیمپس اور قائد اعظم ڈویژنل پبلک سکول و کالج گوجرانوالہ میں سنٹرز قائم کئے گئے ہیں ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان نے کہا کہ داخلے کے امتحان کا شفاف و منظم انعقاد ہم سب کی ذمہ داری ہے ۔
