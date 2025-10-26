صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ میں اشیا خور ونوش کی قیمتوں کا ازسرِ نو تعین

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ میں اشیا خور ونوش کی قیمتوں کا ازسرِ نو تعین

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی ہدایت پر ضلع بھر میں اشیا خور ونوش کی قیمتوں کا ازسرِ نو تعین کر دیا گیا ۔ آٹا اور چینی کے ریٹس بمطابق گورنمنٹ پالیسی جبکہ گھی اور سرخ مرچ پیکٹ پر درج قیمت کے مطابق فروخت ہو نگے ۔

انڈے ، سبزیاں، پھل اور چکن مارکیٹ کمیٹی کے ڈیلی نرخ نامہ جبکہ چاول سپر باسمتی نیا 300 روپے کلو ،دال چنا موٹی 245 ، دال چنا باریک 225 ، دال ماش 395 ، دال ماش بغیر دھلی 350 ، دال مسور 240 ،کالا چنا موٹا 245 ، سفید چنا موٹا 230 ، بیسن 245 روپے دستیاب ہوگا ۔ روٹی 100 گرام 14 روپے ، دودھ 170روپے لٹر ملے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیلاب متاثرین میں 1 ارب روپے کی تقسیم کاعمل مکمل

لال پل انڈر پا س منصوبہ پھر نظر انداز

مختلف علاقوں میں شجرکاری کے بیشتر منصوبے ادھورے

تجاوزات نہ ہٹانے پر نوٹسز جاری

نیلا گنبد منصوبہ: 100 دکانوں کیلئے 62کروڑ کی منظوری

سپیکر ملک احمد خان کو عالمی اعزاز پر مبارکباد کی قرارداد جمع

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل