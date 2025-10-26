سیالکوٹ میں اشیا خور ونوش کی قیمتوں کا ازسرِ نو تعین
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی ہدایت پر ضلع بھر میں اشیا خور ونوش کی قیمتوں کا ازسرِ نو تعین کر دیا گیا ۔ آٹا اور چینی کے ریٹس بمطابق گورنمنٹ پالیسی جبکہ گھی اور سرخ مرچ پیکٹ پر درج قیمت کے مطابق فروخت ہو نگے ۔
انڈے ، سبزیاں، پھل اور چکن مارکیٹ کمیٹی کے ڈیلی نرخ نامہ جبکہ چاول سپر باسمتی نیا 300 روپے کلو ،دال چنا موٹی 245 ، دال چنا باریک 225 ، دال ماش 395 ، دال ماش بغیر دھلی 350 ، دال مسور 240 ،کالا چنا موٹا 245 ، سفید چنا موٹا 230 ، بیسن 245 روپے دستیاب ہوگا ۔ روٹی 100 گرام 14 روپے ، دودھ 170روپے لٹر ملے گا ۔