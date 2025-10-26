صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سڑکیں بحال ، پنجاب خوشحال ،گجرات کیلئے 3.3ارب منظور

  • گوجرانوالہ
صوبائی اسمبلی کے ہر حلقے میں 48 کروڑ 50 لاکھ روپے خرچ کئے جا ئیں گے

گجرات(سٹی رپورٹر )صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوآرڈی نیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ضلعی ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نورالعین، ممبران صوبائی اسمبلی راجہ اسلم، خالد اصغر گھُرال، عبداﷲ وڑائچ، سید مدد علی شاہ اور اعجاز رانیاں سمیت تمام محکموں کے سربراہوں نے شرکت کی۔اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ گجرات کیلئے 3.3 ارب روپے کی سکیموں کی منظوری دی گئی جو پارلیمانی نمائندوں کی سفارش پر تیار کی گئی ہیں ،

منصوبوں کی حتمی منظوری کے بعد فنڈز کی فراہمی عمل میں لائی جائے گی۔ ’’سڑکیں بحال، پنجاب خوشحال‘‘کے تحت ضلع گجرات میں مختلف حلقوں کیلئے سڑکوں کی بحالی کے منصوبے منظور کر لئے گئے ہیں جن پر 48 کروڑ 50 لاکھ روپے فی حلقہ خرچ کئے جائیں گے ۔ ایم ڈی واسا گجرات کاشان حفیظ بٹ نے بتایا کہ پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت شہر کیلئے دو بڑے ترقیاتی منصوبے منظور ہو چکے ہیں جن میں سیوریج، اسٹروم واٹر ڈرینج سسٹم، سٹریٹ پیونگ اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی بہتری شامل ہے ۔زون اے 8.8 ارب روپے جبکہ زون بی منصوبہ 8.5 ارب روپے کا ہے جن کے ٹینڈرز کا عمل جاری ہے ۔

 

