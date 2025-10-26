صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:مکان نام نہ کرنے پر بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

  • گوجرانوالہ
راہوالی:مکان نام نہ کرنے پر بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

راہوالی (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )منڈیالہ وڑائچ میں لالچی شوہر کی بیوی کے ملکیتی مکان کو ہتھیانے کی کوشش ،انکار کرنے پر تشدد کا نشانہ بنا ڈٖالا اور دھکے دیکر گھر سے نکال دیا ۔بعد ازاں بیوی اور اہلخانہ کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیں ، کینٹ پولیس نے ثوبیہ کی رپورٹ پر اسکے خاوند فیاض کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔

منڈیالہ وڑائچ میں لالچی شوہر کی بیوی کے ملکیتی مکان کو ہتھیانے کی کوشش ،انکار کرنے پر تشدد کا نشانہ بنا ڈٖالا اور دھکے دیکر گھر سے نکال دیا ۔بعد ازاں بیوی اور اہلخانہ کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیں ، کینٹ پولیس نے ثوبیہ کی رپورٹ پر اسکے خاوند فیاض کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سی ڈی اے ،ونڈو ڈائریکٹوریٹ میں کیش لیس نظام نافذ

بارانی یونیورسٹی میں چھاتی کے کینسر سے متعلق آگاہی سیمینار

ایس پی عدیل اکبر قابل افسر تھے ،کمی پوری نہیں ہوگی ،آئی جی

ڈینگی کے وار جاری ،24گھنٹے میں 19 نئے کیس رپورٹ

آر پی او کی کھلی کچہریاں،شہریوں کے مسائل سنے

فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ،1200کلو مضر صحت سویاں تلف

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل