ووٹ کے ذریعے ہی شہری بنیادی حقوق حاصل کر سکتے ہیں:ریجنل الیکشن کمشنر
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ووٹ کے ذریعے ہی ہم اپنے مستقبل کو محفوظ اور بنیادی حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ریجنل الیکشن کمشنر محمد شاہد اسلام نے گورنمنٹ کالج برائے خواتین سیٹلائٹ ٹاؤن میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرآفس کی طرف سے طالبات کو فرضی ووٹ کاسٹنگ کے ذریعے انتخابی عمل کے تمام مراحل کی مشق کراتے ہوئے کیا۔ پر نسپل ڈاکٹر لبنیٰ اخلاق نے سرگرمی کو طالبات کی آگاہی اور جمہوری حقوق کے فروغ کیلئے خوش آئند قرار دیا۔
