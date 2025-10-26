ماڑی بھنڈراں میں11افراد کا سکول کے باہر2طلبا پر تشدد
تتلے عالی(نامہ نگار ) نواحی گاؤں پگالہ کے زمیندار ریاض کا بیٹا محمد علی گورنمنٹ سکول ماڑی بھنڈراں میں دسویں کلاس کا طالبعلم ہے ،گزشتہ روز چھٹی کے وقت اپنے دوست فرحان کے ہمراہ گھر جانے کیلئے نکلا تو دستی ہتھیاروں سے مسلح عمیرمنظور،علی اکبر،عمیر ارشد وغیرہ11افراد نے دونوں پر تشدد کیا ،ملزم اسلحہ اور آہنی راڈ لہراتے فرار ہو گئے ،زخمیوں کو نوشہرہ ورکاں سول ہسپتال پہنچایا گیا۔
