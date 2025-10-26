صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :نہری پانی چوری کر تے 13زمیندار رنگے ہاتھوں پکڑے گئے

  • گوجرانوالہ
کامونکے :نہری پانی چوری کر تے 13زمیندار رنگے ہاتھوں پکڑے گئے

کامونکے (نامہ نگار)نہری پانی چوری کرنیوالے 13زمیندار رنگے ہاتھوں گرفتار کرلئے گئے ۔ ایمن آباد پولیس نے ایس ڈی او کینال جلیس الحسن کی درخواست پر رفیق، طارق، عبدالجبار، بوٹا، رحمت، بابر علی، صابو، نصیب، اسلم، رفیق، تصور، جاوید اور امین کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

نہری پانی چوری کرنیوالے 13زمیندار رنگے ہاتھوں گرفتار کرلئے گئے ۔ ایمن آباد پولیس نے ایس ڈی او کینال جلیس الحسن کی درخواست پر رفیق، طارق، عبدالجبار، بوٹا، رحمت، بابر علی، صابو، نصیب، اسلم، رفیق، تصور، جاوید اور امین کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ترقیاتی کاموں میں غیر ضروری تاخیر پر متعدد ٹھیکے منسوخ کرنے کے احکامات

ٹرانسپورٹ اور جدید سڑکوں کا نظام فراہم کرنا حکومت کا عزم،شرجیل میمن

اقدام قتل اور دہشتگردی کے دوملزمان کی سزا کالعدم ،رہائی کا حکم

مغربی کنارہ، انضمام کا صیہونی فیصلہ تشویشناک ہے، تنظیم اسلامی

لاڑکانہ:چیمبر نے گندم بیج پرپابندی غیر آئینی قرار دیدی

پولیس سے کنٹینر چھیننے کامقدمہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل