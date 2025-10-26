کامونکے :نہری پانی چوری کر تے 13زمیندار رنگے ہاتھوں پکڑے گئے
کامونکے (نامہ نگار)نہری پانی چوری کرنیوالے 13زمیندار رنگے ہاتھوں گرفتار کرلئے گئے ۔ ایمن آباد پولیس نے ایس ڈی او کینال جلیس الحسن کی درخواست پر رفیق، طارق، عبدالجبار، بوٹا، رحمت، بابر علی، صابو، نصیب، اسلم، رفیق، تصور، جاوید اور امین کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔
