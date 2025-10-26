صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:جیولرز سے وزن کرانے آئی خاتون کا 13تولے زیور چوری

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )مین بازار میں خاتون کا مبینہ طور پر 50لاکھ روپے کا زیور نامعلوم خواتین چرالے گئیں۔ محلہ شریف پورہ کے رہائشی وقار کی ہمشیرہ اور والدہ مین بازار میں جیولر زسے زیور کا وزن کر انے آئیں جہاں نامعلوم خواتین اسکی ہمشیرہ کے بیگ سے مبینہ طور پر13 تولے زیور چراکر رفوچکر ہوگئیں ۔پولیس تھانہ سٹی نے تفتیش شروع کردی۔

