علی پور چٹھہ:رورل ہیلتھ سنٹرمریم نواز ہسپتال میں تبدیل
24 گھنٹے طبی خدمات میسر ، تاجروں کی طرف سے مفت ایمبو لینس دینے کا اعلان
علی پور چٹھہ(تحصیل رپورٹر )رورل ہیلتھ سنٹر علی پور چٹھہ میں کو باضابطہ طور پر آؤٹ سورس کر کے جدید طرزِ علاج سے آراستہ مریم نواز ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا۔ رکن صوبائی اسمبلی عدنان افضل چٹھہ اور (ن)لیگ کے امیدوار برائے این اے 66 بلال فاروق تارڑ نے افتتاح کر دیا ۔ انہوں نے بتایا کہ ہسپتال میں 24 گھنٹے طبی خدمات دستیاب ہوں گی ، کوالیفائیڈ ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز اور نرسز ہر وقت موجود ہوں گے ۔ زچگی، آپریشن، بیہوشی، پتہ،
اپینڈکس سمیت تمام معمولی و پیچیدہ آپریشن کئے جائیں گے اور کسی مریض کو ایک سرنج بھی خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہسپتال میں جدید مشینوں کے ذریعے ایکسرے ، لیبارٹری ٹیسٹ، ڈینٹل یونٹ اور سرجری یونٹ فعال کر د ئیے گئے ہیں۔ معروف معالج ڈاکٹر منظور احمد سیال نے کہا کہ ہم نے کئی بار ایسے حالات دیکھے جب مریض ہمارے سامنے تڑپ رہا ہوتا ہے مگر ایمبولینس دستیاب نہیں ہوتی، آج کے بعد کوشش ہو گی کہ کسی مریض کو علاج کے انتظار میں جان نہ گنوانی پڑے ۔ مرکزی انجمن تاجران علی پور چٹھہ کے صدر ذوالفقار ملک نے تاجر برادری کی جانب سے فوری مفت ایمبولینس فراہم کرنے کا اعلان کیا۔