  • گوجرانوالہ
پاکستان میں جاپان کے سفیرمسٹر شوچی اکماٹسو نے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پاکستان میں جاپان کے سفیرمسٹر شوچی اکماٹسو نے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ صدر احتشام مظہر گیلانی، سینئر نائب صدر مراد ارشد ، نائب صدر سلمان شیخ اوراراکین ایگزیکٹو باڈی نے استقبال کیا ۔ سفیر نے تاجر برادری کو یقین دہانی کرائی کہ پاکستان اور جاپان کے درمیان تجارتی ویزہ کے اجرا میں حا ئل رکاوٹوں کو دور کرنے میں کردار ادا کریں گے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی و معاشی تعلقات کو مزید استوار کیا جا سکے ۔

