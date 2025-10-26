صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں سائیکالوجیکل ویل بینگ سنٹر کا قیام

  • گوجرانوالہ
جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں سائیکالوجیکل ویل بینگ سنٹر کا قیام

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شازیہ بشیر نے جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں سائیکالوجیکل ویل بینگ سنٹر کا افتتاح کر دیا ، اس سنٹر کے قیام کا مقصد طالبات کے ساتھ ساتھ شہریوں کو ذہنی صحت، ڈپریشن اور دیگر نفسیاتی مسائل کے حوالے سے رہنمائی اور کونسلنگ فراہم کرنا ہے ۔

وائس چانسلر نے کہا کہ سائیکالوجیکل ویل بینگ سنٹر کا قیام طالبات اور کمیونٹی دونوں کیلئے ایک مثبت قدم ہے جو انہیں نفسیاتی مسائل کے حل اور ذہنی سکون کی جانب رہنمائی فراہم کرے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انسداد ڈینگی مہم، زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کر دی گئی

میپکو دفاتر میں مراسلہ نویسی کیلئے اے آئی سے مدد کا فیصلہ

خانیوال ،غیر معیاری کاسمیٹکس کی فروخت عروج پر پہنچ گئی

اشتہاریوں کو فرار کرانے پر خاتون سمیت پانچ افراد پر مقدمہ

پانچ منشیات فروش گرفتار

بااثرمسلح افراد کا نوجوان پر تشدد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل