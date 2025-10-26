جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں سائیکالوجیکل ویل بینگ سنٹر کا قیام
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شازیہ بشیر نے جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں سائیکالوجیکل ویل بینگ سنٹر کا افتتاح کر دیا ، اس سنٹر کے قیام کا مقصد طالبات کے ساتھ ساتھ شہریوں کو ذہنی صحت، ڈپریشن اور دیگر نفسیاتی مسائل کے حوالے سے رہنمائی اور کونسلنگ فراہم کرنا ہے ۔
وائس چانسلر نے کہا کہ سائیکالوجیکل ویل بینگ سنٹر کا قیام طالبات اور کمیونٹی دونوں کیلئے ایک مثبت قدم ہے جو انہیں نفسیاتی مسائل کے حل اور ذہنی سکون کی جانب رہنمائی فراہم کرے گا۔