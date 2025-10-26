صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مصنوعی مہنگائی ، مقررہ نرخوں پراشیا خورونوش ،پھل ، سبزی ملنا خواب

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ضلعی انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی نے اشیا وخورونوش، پھلوں اور سبزیوں کے ایک بارپھر نرخ جاری کر دئیے لیکن دکانداروں نے ایک بھی چیز سرکاری ریٹ پر شہریوں کو دینے سے انکار کردیا۔

ضلعی انتظامیہ نے 18 اقسام کی گھریلو اشیا خورونوش کے ریٹس کا اجرا کیا ، مارکیٹ کمیٹی نے 36 اقسام کی سبزیوں کے ریٹس مقرر کرکے لسٹ جاری کی اور 25 اقسام کے پھلوں کے ریٹ جاری کئے لیکن اوپن مارکیٹ میں شہری مہنگے داموں اشیائے وخورونوش اورپھل سبزیاں خریدنے پر مجبورہیں ۔

 

