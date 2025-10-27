مختلف علاقوں میں غیر قانونی تعمیر14دکانیں مسمار
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کے خلاف میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے ہیوی مشینری کے ساتھ آپریشن کیا ۔ پسرور روڈزیرو پوائنٹ ،شمسی انڈر پاس گل روڈ چوک پر کارروائی کرتے سرکاری ارضی پر تعمیر کی گئی 14دکانیں بلڈوزکردی گئیں ، متعدد دکانیں مسمار کرنے کی یقین دہا نی پر ایک دن کی مہلت دی گئی ۔
