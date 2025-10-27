صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ کے2665امیدواروں کی ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں شرکت

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)گوجرنوالہ میں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں داخلے کیلئے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کا انعقاد ہوا ۔ گوجرانوالہ میں 2665 امیدواروں کیلئے 2 امتحانی سنٹر قائم کئے گئے تھے ۔

 امیدواروں کو واک تھرو گیٹس سے گزارا گیا ، پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ والدین کے بیٹھنے کیلئے خصوصی انتظامات کئے گئے ، کمشنر نوید حیدر شیرازی ، ڈپٹی کمشنر نوید احمد ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان ، اسسٹنٹ کمشنر سٹی اقرا مبین، صدر فیصل مجید اور محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کئیر پنجاب کی ٹیموں نے دونوں سنٹرز کا دورہ کیا اور امتحانات کے انعقاد پر اطمینان کا اظہار کیا ۔

 

